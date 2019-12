6t de drogas Delegacia especializada incinera mais de 6t de drogas Essa é a quinta incineração de drogas realizada pela Denar neste ano

Na manhã desta sexta-feira (6), a Polícia Civil, por meio da Denar (Delegacia Especializada em Repressão ao Narcotráfico), efetuou solenidade de incineração de entorpecentes 5.854 quilos de maconha e 30 quilos de cocaína apreendidas por todas as forças policiais de Campo Grande.

A incineração foi realizada nas dependências de um frigorífico, tendo participado do evento os delegados da Denar - Gustavo Adolpho Bianchi Ferraris – delegado titular, Pablo Gabriel Farias da Silva (delegado adjunto) e Hoffman D'Ávila Cândido e Sousa, e toda a equipe da unidade, além de representante do Ministério Público Estadual, fiscais da Vigilância Sanitária e Peritos do IALF - Instituto de Análises Laboratoriais Forenses.

Essa é a quinta incineração de drogas realizada pela Denar neste ano de 2019, sendo que no total já foram incineradas aproximadamente 31 toneladas de maconha e 721kg de cocaína.