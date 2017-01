Servidores Desconto de até R$ 43 mil em unidades habitacionais encerra dia 31

Encerra no dia 31 de janeiro o prazo para servidores públicos do Estado possam adquirir um imóvel com descontos de até 15% em unidades habitacionais no Condomínio Rio da Prata, na região do São Francisco. Firmado por meio de um termo de compromisso, o desconto é uma parceria do Governo do Estado através das Secretarias de Administração e Desburocratização (SAD) e de Habitação (Sehab) com a empresa Egelte Engenharia Ltda.

Construído em 2013 para oferecer um estilo de vida leve, seguro e saudável, o Condomínio Rio da Prata localizado no bairro São Francisco, um dos mais tradicionais de Campo Grande oferece 16 itens de lazer entre playground, brinquedoteca, academia, salão de festas, quadras de grama e areia, quiosques com churrasqueira, espaço gourmet, piscinas infantil, adulto e de biribol, lan house, espaço mulher e sala de jogos. Ao todo, 192 unidades habitacionais compõem três blocos de oito andares com apartamentos de um, dois e três quartos.

Secretário Adjunto de Administração, Édio Viegas, Secretária de Habitação, Maria do Carmo Avesani e a Gerente de administração da construtora, Marina dos Santos Comin durante assinatura do convênio. Foto: David Majella

Na prática, o termo assinado pelo Secretário Adjunto de Administração e Desburocratização, Édio de Souza Viégas, pela secretária de Habitação, Maria do Carmo Avesani Lopes e pela gerente executiva de administração da empresa Egelte Engenharia Ltda, Marina dos Santos Comin, vai conceder ao servidor público estadual condições especiais de incentivos que representam descontos de até R$ 43 mil em algumas unidades, dependendo da localização.

Para se ter uma ideia, hoje um apartamento com três quartos de 70 m² teria um custo, pela tabela padrão de vendas, de R$ 300 mil. Para os servidores, esse custo cairia para R$ 256,5 mil, um desconto real de R$ 43.970, na ordem de 15%. Os imóveis poderão ser financiados pelo Banco do Brasil, que autoriza financiamento de até 80% do valor total, pela Caixa Econômica Federal que concede, aos servidores estaduais, financiamentos até 90% do valor total do empreendimento ou qualquer outra instituição financeira.

Com a iniciativa, segundo o secretário adjunto de Administração e Desburocratização, Édio de Souza Viégas, o Governo trabalha uma política transversal de valorização e oportuniza ao servidor condições para que ele possa concretizar o sonho da casa própria. “É mais uma iniciativa de valorização do nosso servidor, firmando uma parceria importante e oportunizando através de benefícios, que ele possa sair do aluguel” observa.

O Condomínio Rio da Prata está localizado na Rua Sacramento, 320, esquina com a Avenida Mascarenhas de Moraes. Para utilizar os descontos disponíveis através da parceria, o servidor deverá apresentar cópia do contracheque ou qualquer documento que comprove vínculo com a administração estadual. O convênio terá validade até 31 de janeiro de 2017.

Informações: 3045-8777 / 99676-9459 / 99293-6336