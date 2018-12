Corumbá Dois homens são encontrados mortos em rodovia Equipes das polícias Militar e Civil e perícia estão no local, em Corumbá

Dois homens foram encontrados mortos na tarde de hoje (6), na região do assentamento Urucum, na BR-262, em Corumbá.

De acordo com informações do site Diário Corumbaense, uma pessoa que passava pelo local viu os corpos, a cerca de 50 metros do radar eletrônico na rovodia, e acionou a Polícia Militar.,

PM foi ao local e constatou que a denúncia era verdadeira. Equipe isolou a área enquanto aguarda a chegada da perícia técnica da Polícia Civil, que fará os levantamentos para apurar o caso.

Não há informações sobre o que aconteceu e as circunstâncias das mortes. O caso será investigado.