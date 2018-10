Prostituir Dona de bar é presa por prostituir adolescente de 14 anos na fronteira Suspeita negou o crime, mas testemunhas relataram programas sexuais por R$ 5 a R$ 10,00

Dona de um bar em Bela Vista foi presa suspeita de explorar sexualmente uma adolescente de 14 anos. A ação da polícia ocorreu na última quinta-feira (11), após denúncias anônimas.

Conforme o BV News, ao avistar a polícia, a vítima correu para os fundos do comércio e se escondeu debaixo de um tanque de lavar roupas.

A proprietária alegou que somente dava ''pouso'' para a menor já que ela não queria ir embora e negou exploração sexual. No entanto, uma testemunha que estava no local disse que a garota fazia programas sexuais cobrando de R$ 5,00 a R$ 10,00.

Se for comprado o crime de exploração sexual, a suspeita pode ser enquadrada no artigo 244-A do Estatuto da Criança e do Adolescente, que criminaliza o ato de submeter criança ou adolescente à prostituição ou à exploração sexual. A pena varia de 4 a 10 anos de prisão.

O Conselho Tutelar local acompanhou a ação da polícia.