Infraestrutura Dourados recebe R$ 3,7 milhões do Governo para revitalização de avenida "A solenidade de repasse será realizada na sexta-feira em Dourados"

A cidade de Dourados recebeu mais um investimento do Governo do Estado confirmado nesta quinta-feira (23). A confirmação do empenho de R$ 7,3 milhões, foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado (DOE), o resultado da licitação para restauração da avenida Weimar Torres, a terceira principal do município, de um total de quatro que serão restauradas pela gestão estadual.

Cpnforme a publicação, serão investidos R$ 7.337.000,00, onde serão realizados serviços de restauração do pavimento e drenagem de águas pluviais. “É um compromisso do Governo revitalizar as principais avenidas de Dourados e sendo essas vias os principais eixos da cidade, acreditamos que só traremos benefícios para a população, que além de mais qualidade no tráfego urbano passarão a ter mais segurança”, afirma o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli.

O Governo já divulgou o resultado da licitação das avenidas Marcelino Pires, que receberá investimentos de R$ 11.394.102,33 e da Joaquim Teixeira Alves que terá recursos da ordem de R$ 3.319.257,23. Para compor o quadrilátero de investimentos resta a aprovação do projeto de revitalização da avenida Hayel Bon Faker, que está orçada em aproximadamente R$ 13 milhões. “A Hayel já recebeu investimentos, já foi recapeada em trechos críticos e, agora, em parceria com a Prefeitura estamos finalizando um estudo de readequação e revitalização que deve receber investimentos em breve”, explica.

Ordem de Início

A ordem inicial de serviço da Weimar Torres acontecerá solenemente na sexta-feira (24.11), em Dourados, onde o governador Reinaldo Azambuja também deve assinar segundo assessoria, a ordem de serviço das outras avenidas e ainda a entrega obras e autoriza a construção do Hospital Regional de Dourados.