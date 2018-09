Tempo Em MS, céu parcialmente nublado com possibilidade para pancadas de chuva isolada

Foto: Edemir Rodrigues

A previsão para esta sexta-feira (21.9) é de que áreas de instabilidade continuem a atuar em Mato Grosso do Sul promovendo, por vezes, chuva forte com rajadas de vento, trovoadas e possibilidade para queda de granizo.

As chuvas mais volumosas estão previstas para a região Sul do Estado, onde algumas estações meteorológicas registram mais de 100 mm nas últimas 24 horas.

A umidade relativa do ar registra variação de 40% a 95% e os termômetros marcam temperaturas de 17ºC a 35ºC. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Confira o mapa da previsão do tempo feito pelo Centro de Monitoramento de Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS).