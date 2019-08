CLIMA Escassez da chuva dispara queimadas e cria alerta à baixa umidade O total de focos de incêndios já é o maior dos últimos cinco anos

Foto: Reprodução/Chico Ribeiro

O nevoeiro e tempo seco predominam em todo Mato Grosso do Sul, nessa terça-feira (20), a chuva segue ausente.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) a previsão para hoje é de céu parcialmente nublado, nas regiões sudoeste, sul e pantaneira, com leve queda na temperatura. Já nas demais áreas, o calor deve predominar.

A manhã em grande parte dos municípios sul-mato-grossenses ficou na casa dos 14°C, o que chama atenção é a umidade relativa do ar, que circula em 80% de manhã, mas a tarde com a máxima de 34° os índices de umidades voltam a ficar baixos em 30%. Especialistas da Organização Mundial de Saúde (OMS), indicam que se beba muita água. Em lugares mais fechados o uso do umidificador de ar pode colaborar para uma melhor respiração.

Campo Grande terá tempo parcialmente nublado a claro, o dia na Capital começou com temperatura mínima de 17°C, a tarde a máxima pode chegar aos 30°C.

As demais regiões do Estado podem ser conferidas no Mapa do Tempo abaixo.

QUEIMADAS

Foto:Valdenir Rezende/Correio do Estado

As altas temperaturas, aliadas a ausência de chuva também acendem o alerta vermelho para as queimadas. O total de focos registradas no período de 1° de janeiro a 17 de agosto de 2019, já é o maior dos últimos 5 anos, conforme dados fornecidos pelo satélite AQUA_M-T administrado pela Nasa. O monitoramento detectou 65.711 focos de queimadas. Valor 70% maior que o ano passado.

Conforme o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Mato Grosso do Sul e Rondônia lideram o ranking de estados com maior aumento de registros comparado com o ano de 2018. Segundo o ranking, o aumento foi de 100%, com 3.251 focos registrados este ano, num comparativo de 1.047 do ano anterior, sendo Corumbá, o município com maior incidência.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, a causa mais frequente dos focos de incêndio em vegetação, é o uso do fogo para “limpeza” de terrenos ou pastagens. Como medida preventiva a instituição recomenda que a população evite atear fogo nessas áreas.