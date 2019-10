Polícia Jovem de 23 anos é preso com 207 quilos de maconha na BR-163

Carga estava dividida em 194 tabletes, encontrados no porta-malas do veículo. Foto: Divulgação

Um jovem, de 23 anos, foi preso ao ser flagrado nesta quarta-feira, dia 09 de outubro, com 207 quilos de maconha na rodovia BR-163, próximo à cidade de Campo Grande. O suspeito dirigia um veículo VW/Up, que foi abordado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) no quilômetro 466 da rodovia.

Ao abrir o porta-malas do veículo, a equipe encontrou os 194 tabletes da droga. Ao fazerem a checagem dos documentos do carro, os policiais ainda descobriram que as placas aparentes eram falsas.

Dentro do automóvel também foram encontradas outras duas placas de identificação. O motorista não deu informações sobre origem e destino da droga. Ele foi encaminhado, juntamente ao veículo e os tabletes de maconha, para a Polícia Civil em Campo Grande.