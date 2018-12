Estupro Kéfera é ameaçada de estupro por seguidor após discussão no 'Encontro' Atriz e digital influencer desabafou nas redes sociais depois de um internauta dizer que ela merecia ser violentada

A atriz Kéfera Buchmann sofreu ameaça de estupro de seguidor. Em post no Facebook, ela denunciou um internauta e desabafou que, como toda mulher, diariamente sente medo de ser violentada.

Apesar da gravidade da postagem, internautas — até mesmo mulheres — a criticaram. Nesta quinta-feira, Kéfera discutiu sobre feminismo com um convidado da plateia no "Encontro com Fátima Bernardes".

No Twitter, a atriz também se mostrou indignada com a quantidade de homens que querem "dar aula" para mulheres sobre o que é feminismo. "Sabe o que é engraçado? Vocês viram o programa e mesmo assim tem um monte de homem vindo dar aula de feminismo?" disparou a digital influencer.