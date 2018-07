Tempo Massa de ar polar continua no MS e com possibilidade de geada nesta quinta-feira

A massa de ar frio ainda deve continuar nesta semana, com possibilidade de geada nos municípios da região Sul de Mato Grosso do Sul. Na madrugada desta quinta-feira (12.7) a previsão é de que a temperatura chegue a 2°C de mínima e com elevação das temperaturas ao longo do dia a máxima deve registrar 32°C no Estado.

O ar frio poderá enfraquecer a partir desta sexta-feira (13.7) elevando as temperaturas gradativamente ao longo da semana. Há previsão de mudanças no tempo nos dias 20 e 21 de julho com uma nova frente fria, reduzindo as temperaturas e trazendo possibilidade de chuva para todas as regiões do Estado. Essas informações estão sujeitas a atualizações.

A geada é um fenômeno da natureza que ocorre quando se formam camadas finas de gelo sobre as plantas ou outras superfícies lisas, em outras palavras, sendo o orvalho congelado. Normalmente, está relacionada com passagens de frentes frias e costuma ocorrer nas madrugadas de noites frias, estreladas e calmas.

Abaixo a classificação da geada em relação às temperaturas:

Fraca: de 3°C a 5°C;

Moderada: de 1ºC a 3°C;

Forte: abaixo de 0°C.

Confira como deve ficar a temperatura hoje em alguns municípios:

Bonito – 2°C (mínima) / 23ºC (máxima)

Campo Grande – 8ºC (mínima) / 25ºC (máxima)

Corumbá – 13ºC (mínima) / 26ºC (máxima)

Coxim – 11ºC (mínima) / 32ºC (máxima)

Dourados – 5ºC (mínima) / 23ºC (máxima)

Naviraí – 2ºC (mínima) / 23ºC (máxima)

Nova Andradina – 4ºC (mínima) / 26ºC (máxima)

Ponta Porã – 7ºC (mínima) / 21ºC (máxima)

Três Lagoas – 9ºC (mínima) / 27ºC (máxima)