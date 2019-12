POLÊMICA Matéria revelando bens do Sinpol é retirada do ar; site diz ter sido censurado Campo Grande News teve matéria retirada do ar, Sinpol disse que fatos apresentados na matéria eram inverídicos

O presidente da seccional da OAB em MS e o susposto patrimônio da Sinpol Foto: Divulgação

O Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul (Sinpol), conseguiu, por meio de ação judicial retirar do ar uma matéria produzida pelo site de comunicação de Campo Grande, o Campo Grande News. O Sinpol disse que não pediu a retirada da matéria apenas esclarecimento dos fatos por serem inverídicos. O Campo Grande diz não ter sido ouvido e que a decisão trata-se de censura.

O site havia noticiado no dia 31 de maio, que o Sinpol possuía patrimônio que inclui ‘hotéis de trânsito e pesqueiros'. Após publicada a matéria, o Sinpol acionou a justiça, que acatou o pedido de "esclarecimento do conteúdo" e em 4 de julho, o juiz Paulo Afonso de Oliveira, da 2ª Vara Cível de Campo Grande, autorizou a retirada da matéria do ar, no entanto, o Campo Grande News disse que só foi notificado na última segunda-feira, 2 de dezembro, e nem se quer foi ouvido sobre a decisão. "A matéria foi parte de esclarecimento que fizemos sobre bens de vários sindicatos, agora seis meses depois o Sinpol diz ter se sentido ofendido. — A matéria pode ser ofensiva, diz a decisão do Juiz. Mas, nós nem fomos ouvidos sobre", disse o diretor geral do site, Lucimar Couto.

Abertura precisava de 18 votos, mas só 17 votaram. Foto: O Jacaré

O juiz que assinou a decisão já esteve envolvido em investigação após bloquear e depois liberar R$ 5,3 milhões para a advogada Emanuelle Alves Ferreira da Silva, mulher do juiz Aldo Ferreira da Silva Júnior, que chegou a ficar presa pelo crime no segundo semestre do ano passado. Na ocasião, faltou um voto no Conselho Nacional de Justiça para abertura de processo administrativo disciplinar, pedido pela Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

No final dessa manhã o Campo Grande News, publicou matéria em que trouxe o entendimento do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso do Sul (OAB/MS), Mansour Elias Karmouche, que definiu também a liberdade de imprensa como “um dos pilares do Estado Democrático de Direito”.

Em um trecho da reportagem Karmouche, diz que devem ser combatidas com respaldo da Justiça as fakes news. ''A imprensa tem que ter liberdade para se movimentar e gerar na sociedade sensação de que existem pessoas trazendo fatos relevantes. Acima de tudo, a OAB tem um posicionamento único da manutenção da independência dos meios de imprensa. Tirando as fakes news, que é ilicitude e há maneiras de coibir, o resto que é trazido pela imprensa deve ser apurado", disse.

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso do Sul (OAB/MS), Mansour Elias Karmouche. Foto: Assessoria

O MS Notícias falou com o atual presidente do Sinpol, Giancarlo Corrêa Miranda, que disse que o sindicato é também a favor da liberdade de imprensa, e contou que matéria vinculada ao Campo Grande News foi retirada do ar por se tratar de “fatos inverídicos”. “O Sindicato pediu na justiça o esclarecimento dos fatos, pelo o que foi noticiado serem fatos inverídicos, a matéria foi tendenciosa e apresentou valores que nenhum dos diretores do sindicato recebem”, rebateu.

Giancarlo complementou dizendo que o Sinpol é a favor da liberdade de imprensa. “Mas de matérias baseadas em dados verdadeiros, não podemos chamar o que o site publicou de matéria, pois foi tendenciosa, com dados falsos”, finalizou.

O diretor do Campo Grande News, disse que o conteúdo jornalístico foi produzido com intuito de levar ao conhecimento da população os gastos públicos com o sindicato. Giancarlo por sua vez disse não ter ligação ou receber valores do poder público.