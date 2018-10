Desaparecida Mulher que saiu para sacar seguro-desemprego continua desaparecida Parentes não mantêm contato com ela desde 19 de setembro

Luciana Vieira dos Santos, 44 anos, está desaparecida desde 19 de setembro. A família, que mora no interior paulista, pede qualquer informação sobre a mulher, que mora sozinha em uma pensão no centro de Campo Grande.

Conforme uma das irmãs, Célia Vieira, o último contato com Luciana foi por mensagem de WhatsApp, às 17h30 daquela quarta de setembro. Depois, ela não retornou nenhum dos telefonemas e mensagens para a família, inclusive da mãe.

Na ocasião, Santos disse à irmã que estava no centro de Campo Grande para sacar o seguro-desemprego. Célia diz que a irmã já tinha morado na Capital há alguns anos e nunca tinha recebido nenhum tipo de ameaça, ou tido problemas com relacionamentos amorosos. Ainda segundo a irmã, o dono da pensão pediu a um chaveiro para abrir a porta do quarto e Luciana não estava lá.

Os parentes enviaram uma mensagem a um delegado de polícia em Campo Grande para que registre uma ocorrência e investigue o caso.

No Facebook de Luciana, a última postagem consta do dia 18 de setembro, um dia antes de sumir. Luciana, segundo a irmã, trabalhava em uma funerária em Andradina (SP), e quando foi demitida veio para Campo Grande.

Quem tiver informações sobre a mulher, deve entrar em contato com o número: (18) 99601 1368 (Célia Vieira) ou com o 190. A família destaca que o número divulgado anteriormente estava errado e se alguém tentou entrar em contato antes, que faça nova tentativa.