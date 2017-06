Clima Não há previsão de chuva em MS e frio deve "partir" "Sem chuva prevista para junho em Mato Grosso do Sul"

Condição de tempo firme durante a semana com as temperaturas em elevação em todo Mato Grosso do Sul. As temperaturas devem estar amenas durante amanhã (27), porém, a tarde fará calor e não deve chover até o fim de junho em todas as regiões do Estado.

Não há previsão de frio intenso para os próximos dias e a umidade relativa ar pode chegar entre os 21% a 30%, considerado estado de atenção.

As temperaturas podem variar em torno de 18 °C a 30 °C.