Emprego Nesta terça, Funtrab tem 314 oportunidades, 50 para repositor de mercadorias Para trabalhar com vendas são no total 69 vagas, de consultor, promotor e vendedor em várias modalidades

Trabalhadores recebem atendimento na Funtrab em Campo Grande Foto: Funtrab/Divulgação

A lista da Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) oferece 314 vagas de emprego para quem quer trabalhar em Campo Grande. O destaque vai para os cargos de repositor de mercadorias, com 50 oportunidades, fiscal de prevenção de perdas, com 20, e para agente de saneamento, 10.

Para trabalhar com vendas são no total 69 vagas, de consultor, promotor e vendedor em várias modalidades.

Os interessados em se cadastrar na Funtrab em Campo Grande devem comparecer à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos.

A agência lembra que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. Há ainda as vagas reservadas para pessoas com deficiência.