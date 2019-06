Homenagem Okama e Otsuka serão homenageados pelo veterinário Francisco

Vereadores de Campo Grande promovem nesta segunda-feira, dia 17, às 19 horas, Sessão Solene em comemoração ao Dia da Comunidade Japonesa, Os homenageados receberão a Medalha Legislativa Haguemo Tomonaga. A solenidade foi proposta pelo vereador Prof. João Rocha, presidente da Casa de Leis.

A concessão da Medalha foi proposta mediante indicação dos vereadores, da Associação Esportiva e Cultural Nipo-Brasileira de Campo Grande, da Associação Okinawa de Campo Grande, da Associação Campo-Grandense de Beisebol e da Câmara Municipal de Campo Grande.

O Veterinário Francisco Gonçalves de Carvalho, da bancada do PSB, sabedor d importância da força nipônica para o desenvolvimento campo-grandense, indicou para o recebimento da honraria Luiz Carlos Otsuka e Venâncio Hokama.

LUIZ CARLOS OTSUKA é natural da cidade de Lins-SP, filho único de Masaru Otsuka e Jacira Gardini Otsuka, ambos já falecidos. Possui descendência japonesa (nissei – lado paterno) da província de Fukushima-Japão, casado há 29 anos com Maria de Lourdes Delmondes. Otsuka tem dois filhos: Aline e André. Graduado em Educação Física pela Faculdade de Lins (FEFIL), no ano de 1982 e Pós Graduado em Treinamento Desportivo.

Mudou-se para o Estado de MS no ano de 1985; funcionário público estadual como professor de Educação Física na Escola Estadual Ernesto Solon Borges no município de Bandeirantes, por 31 anos. Aposentou-se no ano de 2016 e mudou-se para Campo Grande. Hoje se dedica a vários grupos de ciclismo, incentivando jovens, adultos e idosos à prática salutar de atividades físicas e participa do Centro Municipal de Treinamento Desportivo.

VENANCIO HOKAMA é natural de Campo Grande (Nissei), possui oito irmãos (todos residentes em Campo Grande/MS); é o terceiro filho de Zenitsi Hokama (pai) e Kiyo Hokama (mãe), ambos já falecidos e de origem da Província de Okinawa.

Graduou-se em “Tecnologia Elétrica” pelo Centro de Ensino Superior de Campo Grande (CESUP) em 1987. Pós-graduado em “Tópicos Avançados em Telecomunicações” pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em 1999. Em 1981 trabalhou na empresa Telecomunicações de Mato Grosso (TELEMAT) até 2009, na atual empresa “OI”. Aposentou-se em 2009 e atualmente reside em Campo Grande - MS com sua esposa, Geni Akemi Shinzato Hokama, e seus três filhos.

Serviço – A sessão solene será realizada nesta segunda-feira (17), a partir das 19 horas, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, n° 1.600, Bairro Jatiuka Park.