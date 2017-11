Para cadastro da biometria eleitoral, CIJUS estende horário de funcionamento

A partir desta semana, o Centro Integrado de Justiça (CIJUS) passou a atender os eleitores para o cadastro da biometria durante todo o dia. Até então, os atendimentos ocorriam somente na parte da tarde. Agora, o funcionamento segue das 8h às 17h30, sem horário de almoço.

O local, que fica na 26 de agosto, esquina com Calógeras, é destinado a eleitores preferenciais, que são cadeirantes e pessoas com dificuldades de locomoção. Entretanto, o público em geral também é atendido normalmente.

Não é necessário agendamento. Os atendimentos ocorrem por ordem de chegada.

O eleitor deve levar cópia e original de um documento oficial de identificação com foto e original do comprovante de residência atualizado. Homens maiores de 18 anos que irão tirar o título pela primeira vez, devem também apresentar o comprovante de quitação do serviço militar, com cópia.

Biometria

De acordo com os dados atualizados, 201.907 eleitores já fizeram a biometria em Campo Grande. Esse montante corresponde a 33,78% do total, que é 597.687 eleitores.

Levando em consideração o elevado número de eleitores que deverão procurar os atendimentos até o fim do prazo da revisão eleitoral, no dia 18 de março de 2018, a Justiça Eleitoral recomenda para não deixar para última hora, evitando filas e transtornos.