Previdência Pesquisa indica que 60,8% não sabem texto da reforma da Previdência

Levantamento do instituto Paraná Pesquisas aponta que 60,8% da população têm pouca ou nenhuma informação sobre a reforma da Previdência – projeto que tramita no Congresso Nacional e delineia mudanças na área no Brasil.

Aos entrevistados foi questionado se a pessoa sente que está “muito informado”, “informado”, “pouco informado” ou “nada informado” a respeito da reforma. A pesquisa, no entanto, não deixa claro se a falta de notícia é por parte da imprensa ou do poder público.

Apenas 9,9% disseram que os dados recebidos são mais que suficientes, enquanto 24,9% respondem que estão “informados”. Outros 45,1% dizem que estão pouco informados e 15,7% nada informado – os dois percentuais somam 60,8%. Ainda tiveram 4,4% que não souberam responder.

Foram ouvidas 2.020 pessoas por meio de entrevistas telefônicas em 168 cidades distribuídas nos 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. A pesquisa foi feita entre 30 de abril e 3 de maio de 2019.

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) entregou a reforma da Previdência em 20 de fevereiro de 2019. Entre vários pontos, o texto elevação de idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens, com transição de 12 anos.

Outra proposta é que os benefícios podem começar a ser pagos após 20 anos de contribuição. Hoje, são 15 anos.

A Câmara dos Deputados, onde tramita atualmente a proposta, deve apresentar emendas que modifiquem o texto original. Após a aprovação nesta Casa de Leis, os senadores vão debater o projeto de lei para só depois o presidente sancionar a medida.