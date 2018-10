Gasolina Petrobras anuncia redução no preço da gasolina a partir de terça-feira

A Petrobras informou nesta segunda-feira (8) que vai diminui o preço médio do litro da gasolina a partir de terça-feira (9) em 1,23% nas refinarias, de R$ 2,2159 para R$ 2,1889.

Desde 28 de setembro, o preço vinha se mantendo estável.

O ritmo menor de reajustes tem como base a política de hedge adotada pela petroleira há pouco mais de um mês. Em setembro, a Petrobras anunciou um mecanismo de proteção financeira (conhecido como hedge) que permite aumentar os intervalos de reajustes nos preços da gasolina nas refinarias em até 15 dias.

O objetivo da medida é dar mais flexibilidade à sua política de preços.

Até então, a empresa adotava reajustes quase diários no valor do combustível, com base sobretudo no mercado internacional e no câmbio.

Já o preço do litro do diesel segue estável em R$ 2,3606. A última alta ocorreu em 30 de setembro diante da atualização do valor referencial prevista no programa de subvenção do governo.

Preços nos postos

Os preços da gasolina, do diesel e do etanol encerram a semana passada em leve alta, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgado nesta sexta-feira (5).

O preço da gasolina ao consumidor subiu 0,09%, para R$ 4,700, e renovou a máxima do ano.

A pesquisa também mostrou que o preço do diesel avançou 0,33% na semana. O litro do combustível chegou a R$ 3,667. Já o preço do etanol avançou 0,07%, para R$ 2,867.