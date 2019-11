Contrabando Polícia apreende 15 mil maços de cigarros contrabandeados na MS-379

Policiais Militares Rodoviários abordaram na rodovia MS-379, no fim da noite de sábado, dia 09 de novembro, um comboio que ao visualizar a viatura policial efetuaram manobras evasivas sendo acompanhados obtendo êxito na abordagem a um veículo GM/Astra, com placas de Dourados.

Na abordagem do veículo que era conduzido por um homem de 21 anos, pode-se verificar estava totalmente carregado com cigarros de origem paraguaia, aproximadamente 15 mil maços do produto.

Indagado a respeito o homem afirmou estar apenas realizando o “frete” de Ponta Porã a Dourados e que a carga não lhe pertencia.

Diante dos fatos o veículo carregado e o homem foram encaminhados à delegacia de Polícia Federal em Dourados, onde foi autuado pelo crime de contrabando.