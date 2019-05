Gás de cozinha Preço do gás de cozinha varia até 17,6% em Dourados

Uma pesquisa realizada pelo Procon de Dourados revelou que o preço do gás de cozinha varia 17,6% na cidade. O órgão levantou os preços do produto na segunda-feira (21), em 18 estabelecimentos.

O menor preço encontrado no gás de cozinha botijão de 13 kg, com entrega em domicilio, foi de R$ 68,00 e o maior preço foi de R$ 80,00.

Foram encontrados sete estabelecimentos comercializando o gás ao preço de R$ 75,00 e três estabelecimentos com preço de R$ 70,00. Com preço de R$ 78,00 foram encontrados três estabelecimentos.

Com base no levantamento, o preço médio do botijão de 13 kg do gás de cozinha em Dourados é de R$ 74,61. Na semana passada a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) divulgou resultado de pesquisa semanal onde o preço médio do gás em Dourados estava avaliado em R$71,17.

Veja abaixo o preço de cada estabelecimento visitado: