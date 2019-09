REVELA TALENTOS Prefeitura abre inscrições para alunos participarem do "3º Encontro de Viola Pantaneira" A intenção também é integrar os estudantes para a aproximação do universo deles por meio da música

Foto: Reprodução

A Prefeitura de Campo Grande divulgou hoje (17), a abertura as inscrições para o “3º Encontro de Viola Pantaneira”, da Rede Municipal de Ensino (Reme), será realizado dia 16 de outubro, no Sesc Morada dos Baís.

Serão selecionados os inscritos que podem ser cantores ou instrumentistas, intérpretes de música regional, caipira ou sertaneja, feita com viola caipira, para valorização dessa área do conhecimento, com estímulo da expressão musical na escola, promovendo o intercâmbio da comunidade escolar, além de identificar e revelar talentos.

Conforme o edital, o Encontro de Viola Pantaneira visa estimular o desenvolvimento dessa arte e dar espaço para a demonstração da cultura popular, fomentar o desenvolvimento da arte na escola e a produção de saberes, criando espaço para estimular a expressão de talentos entre a comunidade escolar e promover um ambiente prazeroso, no qual a cultura, a arte e a educação se expressem e contribuam para transformar a escola em um ambiente vivo e significante para a comunidade escolar.

A intenção também é integrar os estudantes para a aproximação do universo deles por meio da linguagem artística, promovendo valores essenciais para a motivação do bem viver e desenvolver, a partir da música, possibilidades de elaboração de ideias e emoções de maneira sensível, imaginativa e estética, oferecendo à comunidade escolar a oportunidade de conhecer atividades na linguagem artístico-musical com o intuito de propiciar o conhecimento e o aperfeiçoamento da arte e da cultura.

Para participar do evento, o candidato deve ser aluno regularmente matriculado no ensino fundamental em uma das escolas da Reme. Para ser considerado candidato, o aluno deverá apresentar preenchidas as fichas de inscrição, de autorização de participação e uso de imagem e som, assinadas pelos pais e/ou responsáveis legais, conforme consta no edital.

O interessado poderá baixar as fichas de inscrição e autorização de uso de imagem no site da Semed http://www.campogrande.ms.gov.br/semed/superintendencia-depoliticas-educacionais/deac-divisao-de-esporte-arte-e-cultura/deac-arte-e-cultura/.

As inscrições serão até 11 de outubro onde deverão ser preenchidas com assinatura e carimbo da direção da escola e encaminhadas à coordenação organizadora do Encontro, na Divisão de Esporte, Arte e Cultura/DEAC da Secretaria de Educação ou pelo e-mail musicalsemed@gmail.com. Innformações pelos telefones: 2020-3834 ou 2020-3835.