Copa do Mundo Prefeitura estreia neste domingo Praça da Copa na Capital "Teremos todos os ingredientes necessários para uma grande estreia, uma grande vitória", diz Marquinhos

Os campo-grandenses já têm lugar certo para assistir aos jogos da Copa do Mundo. A Prefeitura de Campo Grande, em parceria com o Governo do Estado, por meio da Fundação Municipal de Esporte, vai realizar uma grande festa com atrações artísticas, praça de alimentação e muita diversão para as famílias.

A Praça da Copa estreia neste domingo (17) com o primeiro jogo da Seleção Brasileira. Os campo-grandenses já podem pegar sua camiseta canarinho e sua bandeirinha para torcer pelo Brasil. O local vai funcionar todos os dias de jogos da Seleção Brasileira, na Praça do Rádio.

“A Seleção Brasileira estreia neste domingo, na Rússia, contra a Suiça. A Prefeitura de Campo Grande e o Governo do Estado prepararam uma grande festa para você e sua família. Teremos todos os ingredientes necessários para uma grande estreia, uma grande vitória”, disse o prefeito Marquinhos Trad.

“Uma forma que a Prefeitura e o Governo do Estado encontraram de oferecer entretenimento e diversão a todos gratuitamente. Vamos fazer na Praça do Rádio uma grande festa. Iniciando neste domingo com atrações musicais e na sequencia o primeiro jogo da seleção na Copa”, completou Carlos Alberto de Assis, secretário de Estado de Administração.

A Praça da Copa terá toda a comodidade e estrutura para receber as famílias. Haverá um telão de LED de 8 x 4, tenda com proteção contra o sol e chuva, para abrigar até 300 pessoas sentadas, e 12 banheiros químicos, sendo 5 masculinos, 5 femininos e 2 para pessoas com deficiência.

Para a animar a festa haverá atrações artísticas com escola de samba e grupos de pagode. Haverá ainda uma praça de alimentação com vários produtos.

Os jogos na Praça da Copa serão transmitidos pelo link da Sport TV ou Canal Fox. O sinal ainda será definido pela operadora Claro, que é parceira do evento.

Os próximos jogos são contra a Costa Rica, na sexta-feira (22), às 8 horas, e contra a Sérvia, na quarta-feira (27), às 14 horas. (Com assessoria).