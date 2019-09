Rio de Janeiro Rio de Janeiro registrou hoje a temperatura mais alta do inverno Termômetros assinalaram 41,6º C na zona norte às 14h

A cidade do Rio de Janeiro registrou hoje (12) a temperatura mais alta do inverno, com os termômetros assinalando 41,6º Celsius (ºC) na estação meteorológica de Irajá, na zona norte, às 14h. De acordo com o Sistema Alerta Rio, a sensação térmica atingiu 48,5º C, às 14h15m, também na estação de Irajá.

“A atuação de um sistema de alta pressão manteve o tempo estável no município do Rio nesta quinta-feira. O céu variou entre claro e parcialmente nublado, com registro de névoa úmida em pontos isolados no início da manhã, sem chuva. Os ventos ficaram fracos a moderados e as temperaturas apresentaram elevação acentuada em relação ao dia anterior”, informou o Sistema Alerta Rio.

Para esta sexta-feira (13), o tempo vai mudar com a chegada de uma frente fria, que virá precedida de vento moderado a forte, com rajadas, soprando de sul para sudoeste. O céu ficará parcialmente nublado a nublado, com chuva fraca a moderada, em áreas isoladas. A temperatura entrará em declínio, com a temperatura máxima, ficando em torno dos 32°C, informa Alerta Rio.

Ainda segundo o Alerta Rio, no sábado (14) a frente fria começa a se deslocar para o oceano, mas ainda poderá chover fraco em áreas isoladas a qualquer hora do dia. No domingo (14), o dia começa com céu nublado a parcialmente nublado, mas sem chuva. A temperatura entra em elevação, com a máxima, podendo chegar aos 35º C.