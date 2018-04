Previsão do tempo Sábado de temperaturas elevadas em MS

Foto: Edemir Rodrigues

Uma massa de ar quente e úmido deve atuar sobre Mato Grosso do Sul deixando o tempo nublado a parcialmente nublado neste sábado (21.4).

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec), são esperadas rápidas pancadas de chuvas entre a tarde e a noite em todas as regiões do Estado.

As temperaturas seguem elevadas, podendo chegar a 33ºC em Coxim e a 32ºC em Corumbá. Confira:

Campo Grande – 19ºC (mínima) / 29ºC (máxima)

Dourados – 18ºC (mínima) / 31ºC (máxima)

Corumbá – 23ºC (mínima) / 32ºC (máxima)

Três Lagoas – 18ºC (mínima) / 31ºC (máxima)

Ponta Porã – 19ºC (mínima) / 30ºC (máxima)

Coxim – 20ºC (mínima) / 33ºC (máxima)