Suicídio Seminário discute acolhimento e práticas que podem salvar alguém do suicídio

Setembro é um mês dedicado a campanhas de conscientização e prevenção do suicídio. Em razões disso, diversas entidades promovem palestras e reuniões para discutir o assunto de forma humana e encontrar práticas eficazes para acolhimento e atendimento a todos que necessitam de ajuda. Em Anastácio, a 135 quilômetros de Campo Grande, uma Rede de Prevenção ao Suicídio e programas de Saúde Mental foi implantada e promove ações ato fim do mês.

Dias 18 e 19 de setembro serão realizados o “I Seminário Sul-Mato-Grossense de Prevenção do Suicídio: do acolhimento ao atendimento” e de 16 a 26 o público também pode participar do “4° Encontro de Saúde Mental - Suicídio: intervir para prevenir”, com objetivo discutir as possibilidades de intervenção e prevenção em Mato Grosso do Sul.

Os eventos contarão com palestras de educadores de diversas universidades do Brasil como UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), UFSC, UFVJM, UFRGS, USP Ribeirão Preto, além de minicursos para profissionais da Educação, Enfermagem, Segurança Pública e Serviço Social.

Neste mês, psicólogos e servidores fizeram panfletagem e colocaram placas de frases de incentivo na ponte velha, local conhecido por muitas tentativas de suicídio.

A rede também presta um serviço gratuito de atendimento, sendo dois profissionais para casos emergenciais. O contato pode ser feito com secretaria municipal de Saúde do município.