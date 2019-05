DIA ESPECIAL Shopping Campo Grande presenteia mães com joias da Vivara Promoção distribui 1.500 exemplares até o dia 12 de maio

O Dia das Mães está se aproximando e os filhos já começam a procurar aquele presente ideal para retribuir todo o amor e carinho recebido por essas mulheres tão especiais. Opções de presentes não faltam. No Shopping Campo Grande, por exemplo, roupas, calçados, perfumes e objetos de decoração, estão entre os itens para que a data não passe em branco.

E com o objetivo de deixar a comemoração ainda mais feliz, o Shopping irá brindar seus clientes com 1.500 exemplares de joias da Vivara. Para participar da promoção, é necessário juntar 600 reais em notas ou cupons fiscais de compras realizadas nas lojas participantes durante o período da campanha e dirigir-se ao balcão localizado na Expansão, no piso 2, para efetuar a troca por uma unidade de joia.

Conforme o regulamento, a entrega do brinde será limitada a um exemplar por CPF. O consumidor terá o direito de retirar uma joia Life by Vivara da espécie Berloque, dentre as seguintes opções disponíveis: 4 modelos de Berloques Life by Vivara; 120 unidades de Coroa; 333 unidades de I LOVE MOM; 667 unidades de Olho Grego e 380 unidades de Paraquedas.

O Balcão de Trocas de cupons terá funcionamento durante o período da promoção, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados das 11h às 20h. Mais informações podem ser acessadas no regulamento, disponível no site www.shoppingcampogrande.com.br, ou pelo telefone (67) 3389-8000.

SERVIÇO

Campanha Dia das Mães

Período: 03/05 a 12/05/2019

Local: Shopping Campo Grande