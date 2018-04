Oportunidade Termina hoje prazo para inscrições à vagas de estágio no TRE 'O estagiário terá jornada de 5 horas diárias e receberá uma bolsa no valor de R$ 850,00

Os estudantes que ainda não se inscreveram no processo seletivo para estagiário do TER-MS, tem até esta quinta-feira (19) para fazer a inscrição.

As vagas são destinadas aos alunos do curso superior em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação, Engenharia de Computação, Engenharia de Software, Gestão da Tecnologia da Informação, Redes de Computadores, Sistemas de Informação, Sistemas para Internet, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação, Tecnologia em Redes de Computadores e Tecnologia em Sistemas para Internet.

O estagiário terá jornada de 5 horas diárias e receberá uma bolsa no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta), além de auxílio-transporte.

Para participar do processo, os candidatos deverão estar matriculados e com frequência regular no curso de ensino superior. Só será aceito para o programa de estágio do TRE-MS, os estudantes que estiveram devidamente em dia com a Justiça Eleitoral e não ser filiado a nenhum partido político.

O edital prevê reservas de vagas para negros, indígenas e pessoas com deficiência e pode ser consultado aqui. A realização deste processo formará um novo cadastro de reserva, pois que os aprovados de 2017 já foram convocados.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site do TRE-MS. As provas serão realizadas no dia 20 de maio de 2018, no polo da Unigran Capital, localizado na Rua Abrãao Julio Rahe, 325, em Campo Grande.