Traficantes 'camuflam' maconha em caminhÃ£o carregado de jacas e acabam em cana

'camuflam' maconha em caminhão carregado de jacas e acabam em cana Malandros tentaram enganar a polícia e se deram mal

Mais de 80 quilos de maconha foram apreendidos neste domingo (1°) pela Polícia Militar, na Vila do Pescador, em Ponta Porã. A droga estava escondida em um caminhão carregado com jaca, com placas de São Paulo.

O motorista do caminhão e o passageiro, de 28 e 23 anos, respectivamente, foram presos. Conforme o boletim de ocorrência, os policiais realizavam rondas na região do distrito de Itamarati, na MS-164, quando viram o caminhão passar em alta velocidade.

Neste momento, os ocupantes do veículo jogaram uma mochila vermelha às margens da rodovia.

Os militares alcançaram o veículo. Os dois confessaram que a droga estava escondida em meio a jacas. Ao todo, foram encontrados 125 tabletes de maconha, que pesaram 86 quilos.

Os celulares dos suspeitos e R$ 315 foram apreendidos e entregues na delegacia junto com o caminhão, a droga e os suspeitos.