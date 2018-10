TSE fecha totalização de seções eleitorais do primeiro turno

Conforme o resultado final, o candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, obteve 46,03% dos votos válidos, o equivalente a 49,2 milhões de votos. O candidato do PT, Fernando Haddad, recebeu 29,28% dos votos, que equivalem a 31,3 milhões de votos. Ambos vão disputar o segundo turno no dia .

A contagem final também mostra que 117,3 milhões (79,67%) de eleitores compareceram para votar.

A abstenção foi de 20,33% (29,9 milhões). Houve 3,1 milhões de votos em branco (2,65) e 7,2 milhões (6,14%) de nulos.