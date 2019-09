Inscrições Universidade abre inscrições para curso gratuito de redação para o Enem Serão quatro aulas ministradas aos sábados pela manhã

Para ajudar os alunos de escolas públicas a se prepararem para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) a Uniderp em parceria com o projeto Trilha do Enem, está com inscrições abertas para o curso preparatório de redação.

Serão quatro encontros, realizados aos sábados das 8h às 11h30 na Uniderp Matriz, localizada na avenida Ceará, 333, vila Miguel Couto.

As aulas serão ministradas pela professora especialista em Língua Portuguesa e em Técnicas de Redação, Pamella Brandão, que abordará as estratégias e ferramentas para a construção de uma boa redação

No final do curso os estudantes farão uma redação que será avaliada por especialistas através da plataforma Redação Nota 10. Os interessados podem se inscrever no link.

Cronograma

– 21/09 – Primeiros passos para escrever uma redação e O que o corretor da redação quer?

– 28/09 – O que é tópico frasal? Como fazer a introdução da redação?

– 05/10 – Como fazer a conclusão da redação? Como criar o projeto de intervenção perfeito? – Com exemplo prático

– 19/10 – Como não fugir do tema da redação? O que pode zerar minha redação?