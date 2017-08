Educação Alunos do Sesi de Maracaju fazem festa em evento de entrega de mochilas

Foto: Divulgação

Os 107 alunos da Escola do Sesi de Maracaju (MS) receberam, nesta sexta-feira (04/08), mochilas personalizadas com a logomarca da instituição. A entrega, que foi realizada pelo superintendente do Sesi, Bergson Amarilla, e pela diretora da Escola, Jaqueline Sant’Anna de Faria Santos, já foi feita nos municípios de Campo Grande, Três Lagoas, Corumbá, Dourados e Aparecida do Taboado e, após Maracaju, os alunos da Escola do Sesi de Naviraí serão contemplados.



“Prosseguimos com essa ação de entrega de mochilas que, mais do que um presente, representa a preocupação do Sesi em oferecer um ensino de qualidade, com as melhores ferramentas possíveis. De nada adianta falar em futuro promissor sem oferecer as condições para isso, os níveis de conhecimento necessários. As escolas do Sesi fazem isso, oferecem o acesso a ferramentas que possibilitam a transformação desses jovens em excelentes profissionais para a indústria e para o mercado de trabalho em geral”, declarou Bergson Amarilla.



Segundo a diretora Jaqueline Santos, a ação já vinha gerando expectativa nos alunos há algumas semanas. “Todos ficaram ansiosos, queriam saber quem teria direito a receber a mochila”, relatou. Até o fim da entrega simbólica, que foi feita para um representante de cada classe, ninguém sabia que o presente era generalizado e, quando as mochilas verdes começaram a ser entregues a todos, a festa começou.



“Não tem como não ficar feliz. É um presente, um reconhecimento pelo nosso esforço na escola”, contou o aluno do 8º ano do Ensino Fundamental, Lucas Biagi Dantas. O adolescente, que quer ser médico-veterinário, disse que gosta muito das aulas de Educação Física e de Ciências. “Sei que se eu me esforçar, terei condições de ser o que eu quiser”, contou, entusiasmado.



Já a aluna Isadora Arnal Castilho, do 6º ano do Ensino Fundamental, ficou surpresa e emocionada ao receber a mochila. Ela está na 38ª colocação entre os melhores praticantes da plataforma Mangahigh na América Latina. “Eu me esforço muito, mas não esperava esse reconhecimento. A mochila é muito bonita, vou começar a usar hoje mesmo”, declarou.



O professor de Matemática, José Carlos de Freitas Ibanez, que recebeu a mochila azul representando os docentes, também disse ficar feliz pelo reconhecimento. “Acredito que o mais importante é toda a atmosfera positiva, de incentivo, que se cria em volta de uma ação como essa”, pontuou.



