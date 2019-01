Caarapó André Nezzi anuncia investimentos de R$ 1,5 milhão na saúde em Caarapó

A rede pública de saúde de Caarapó vai receber investimentos de R$ 1,575 milhão. O anúncio foi feito pelo prefeito André Nezzi (PDT) neste início de ano, informando que esse montante de recursos vai servir para atender o PAM e o Hospital São Mateus.

De acordo com o dirigente, a verba será utilizada para a aquisição de dois aparelhos de Raio-X digitais para equipar o PAM e o hospital local, de caráter beneficente. Além disso, parte do dinheiro servirá para a realização de ações de custeio no Hospital São Mateus e no PAM.

“Essa verba, liberada pelo governo do Estado, já está na conta da prefeitura. O próximo passo é licitar os investimentos”, informou o prefeito de Caarapó, acrescentando que “o objetivo é melhorar a saúde pública através da realização de ações que possam dar qualidade ao atendimento”.

Nessa linha, André Nezzi informou ainda que um novo médico já foi contratado. Trata-se de George Takimoto, que passará a integrar a rede pública de saúde de Caarapó em fevereiro. “Também estamos em negociação com um clínico geral e um ortopedista. O nosso objetivo é contratar esses dois profissionais ainda neste primeiro semestre”, disse o prefeito.

A liberação dos recursos por parte do governo do Estado atende reivindicação de André Nezzi e do vice Gordo da Tigre (DEM) feita no ano passado em reunião com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB). “Em setembro do ano passado, mantivemos reunião com o Reinaldo e ele se comprometeu a nos ajudar com recursos para a área de saúde, que é uma das nossas prioridades”, explicou André Nezzi. “Nesse encontro também recebemos a garantia da execução de melhorias na área de infraestrutura urbana, como a recuperação da Avenida Dom Pedro II e do nosso balneário, conforme o próprio governador anunciou”, acrescentou o dirigente.

Em relação às obras, André Nezzi afirma que está confiante e espera que, em breve, o governo do Estado comece a executar as obras, conforme compromisso assumido com a classe política e a população de Caarapó. “Tenho certeza de que, em breve, teremos novidades e boas notícias para dar a todos”, concluiu o prefeito de Caarapó.