Em Costa Rica, MS Brasil é qualificado para receber o Mundial de 24h solo e tem prova promocional em Costa Rica - MS

Foto: Fabio Piva/Brasil Ride

Está confirmado o primeiro evento de promoção do Campeonato Mundial 24h de Mountain Bike, que será realizado de forma inédita no País, em julho de 2019, em Costa Rica, no Mato Grosso do Sul. Nos dias 25 e 26 de novembro, o município do Centro-Oeste brasileiro receberá o Brasil Ride 24h Eliminator. O anúncio de lançamento oficial da competição internacional foi feito durante a oitava edição da Brasil Ride, em Arraial d'Ajuda - BA, e contou com a presença do prefeito costarriquense, Waldeli dos Santos Rosa.

"Costa Rica é uma cidade que está entre as 100 melhores do Brasil para se viver no País, em termos de segurança. Organizamos o município e queríamos transformá-lo em um local turístico. Temos lindas cachoeiras e ficávamos sonhando em estar no centro da atração turística. Começamos com o esporte de aventura e organizamos a Copa América em 2016. De lá para cá as coisas mudaram e encontramos pessoas fantásticas em nosso caminho", contou Waldeli.

"Conheci o Mario e pedi um tempo para pensar e aceitei o desafio. O Estado do Mato Grosso do Sul não dava tanto valor ao turismo, além de Bonito e do Pantanal. Porém, já se manifestaram para estar junto com a gente no Mundial 24h de MTB. Todos que participarem das competições da Brasil Ride lá podem ter a certeza que ajudarão Costa Rica a nascer para o País e para o mundo no turismo. E desde já agradeço vocês por isso", completou o prefeito.

O processo de transformação de Costa Rica em uma cidade que incentiva o ciclismo e que receberá o Mundial 24h de MTB começou há alguns meses. Até o momento, foi montada uma pista de pump track, que é fundamental para ajudar na base do esporte. Em seguida serão construídas duas de cross country (XC) que serão juntadas para o circuito do Mundial, com extensão de 21 km, com 700 metros de ascensão por volta, o dobro do que há em Botucatu - SP, utilizado na 24h de MTB da Brasil Ride.

"Confirmamos em primeira mão que o Brasil terá o primeiro Mundial 24h de MTB no País. Várias pessoas sairão daqui como os campeões do mundo de 2019, em Costa Rica. Este é um presente que nós damos a vocês, amantes do ciclismo", anunciou Mario Roma. "Tivemos a sorte de escolher uma cidade que é um exemplo. Uma grande Brasil Ride, que as pessoas se respeitam, por isso gostaria de parabenizar o prefeito Waldeli Rosa por tudo que lá vi", acrescentou Roma, fundador da Brasil Ride.

O Eliminator, em novembro próximo, será uma grande festa da bicicleta com uma lista extensa de convidados de honra, os chamados embaixadores do Mundial 24h. São eles: Henrique Avancini, Sherman Trezza, Wolfgang Soares, Ricardo Pscheidt, Roger Renso, Lukas Kaufmann, Halysson Ferreira, Allyson Lucas, José Gabriel Marques, Daniel Carneiro, Robson Ferreira, Hugo Prado Neto, João Firmeza, Marco Antônio Veríssimo, Kennedi Sampaio e Brou Bruto. Estes atletas ajudarão a divulgar o evento de 2019 e estarão presentes na corrida de lançamento para compartilhar seu conhecimento por meio de um workshop e no domingo, dia 26 de novembro, reconhecerão o percurso junto com os participantes do Eliminator 24h.

O Brasil Ride 24h Eliminator tem patrocínio do Governo de Costa Rica – MS por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura. O evento é uma realização da Roma Comunicação e do Instituto Brasil Ride.

Brasil Ride: Mais que uma prova, uma etapa em sua vida.