Curioso Coxim: Bombeiros resgatam vaca de comitiva que caiu em fossa

Foto: Maikon Leal

Militares do 5º SGB (Subgrupamento de Bombeiros Independente) realizaram uma verdadeira operação para resgatar uma vaca que caiu na fossa de uma residência, por volta de 04h30min desta sexta-feira (1º), na rua Água Viva, no bairro Nova Coxim, na cidade de Coxim, região norte de MS.

Uma comitiva que saiu da região pantaneira e atravessou a cidade durante esta madrugada não percebeu que o animal havia caído na fossa, enquanto a boiada passava pelo bairro Nova Coxim, a vaca pisou na tampa da fossa que não suportou seu peso e desabou, fazendo com que o animal caísse e ficasse preso.

Dona Francisca Ferreira da Silva, de 67 anos, contou ao Coxim Agora que levantou pela manhã e foi até residência da vizinha que está viajando aguar suas plantas quando ouviu um gemido, ao verificar no interior da fossa, encontrou a vaca.

O animal estava bastante debilitado e com vários ferimentos, no entanto, não apresentava nenhuma fratura, os bombeiros utilizaram cordas e com a ajuda de um caminhão munck tiraram a vaca da fossa.

O proprietário foi localizado pela PMA (Polícia Militar Ambiental) e encaminhou um caminhão gaiola para remover a vaca do local.

A operação de resgate do animal foi acompanhada pelo veterinário Antônio Carvalho Junior,”Tunico” que esteve no local voluntariamente e o caminhão munck foi cedido pela empresa Auto Molas e Guincho Coxim.