Em Jardim, chuvas atrapalham conclusÃ£o de acesso alternativo Ã  Ponte do Rio dos Velhos

Jardim Em Jardim, chuvas atrapalham conclusão de acesso alternativo à Ponte do Rio dos Velhos

As chuvas ocasionadas na tarde desta sexta-feira 09 de março, em Jardim, acabaram por interromper os serviços para a conclusão do acesso alternativo à região do Rio dos Velhos. Trabalhadores da Agência Estadual de Gestão de Empreendimento (Agesul) e Prefeitura Municipal de Jardim vem se empenhando diariamente na implantação de um desvio próximo à ponte de concreto sobre o rio dos Velhos, após a queda parcial da mesma em decorrência de um temporal.

A ponte que foi inaugurada em 2014 pelo ex-governador, isolou a região produtora de grãos e gado. Com o local intransitável, a safra de grãos pode ser afetada por não haver condições de armazenamento. O transporte escolar também passou a não circular e com isso houve a necessidade de suspender as aulas para as crianças dos assentamentos Recanto do Miranda e Guardinha, localizados aproximadamente a mais de 20 km de Jardim – MS.

Um desvio no trecho conhecido como Água Amarela está sendo feito com intuito de movimentar a produção e as pessoas. De acordo com o Diretor Regional da Agesul em Jardim, Edmilson Nogueira Escobar, a obra está sendo reforçada com manilhas e muito cascalho.

Para o prefeito de Jardim, Guilherme Monteiro (PSDB), o apoio do Governo Estadual tem sido de suma importância, mas relembra que não depende apenas do fator humano, mas das condições climáticas favoráveis, para que o trabalho possa ser concluído, proporcionando condições seguras para os usuários do trecho.