Dourados Focada no turismo e entretenimento, Festa do Peixe abre nesta quarta-feira

Foto: A. Frota

O torneio de pesca na categoria Parapesca, das 7 às 17 horas, nesta quarta-feira (12), marca o início da agenda de eventos da 13ª. Festa do Peixe, que, pela primeira vez, será realizada simultaneamente nos dois parques da cidade: o ‘Primo Fioravante Vicente’ no Rego D’Água e o ‘Antenor Martins’, no Jardim Flórida. A iniciativa, da prefeita Délia Razuk, visa a ampliar as oportunidades de participação da comunidade e reforçar o compromisso em propagar ações de entretenimento, esporte e cultura, além de incentivar o turismo e a modalidade gastronômica predominante, até domingo (16), em Dourados.

Realizada pela Secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico, e envolvendo toda a estrutura da Administração, a Festa do Peixe integra o calendário nacional de eventos do Ministério do Turismo e vai culminar com o concurso para escolha do melhor prato à base de peixe e da premiação aos participantes do torneio de pesca nas três categorias (Parapesca, Infantil e Adulto), no sábado (15), às 19 horas e a Corrida do Peixe, outra inovação da edição deste ano, ligando os parques do Rego D’Água e do Flórida, a partir das 17 horas.

Parceiros tradicionais e importantes da Festa são destacados pela prefeita Délia Razuk, ao determinar que todos os esforços sejam realizados para que Dourados registre a melhor festa, com um conteúdo educativo e de orientação, de todos os tempos, no Município. Um exemplo será a realização da oficina de capacitação às merendeiras que atuam nos Ceims (Centros de Educação Infantil) para o preparo do cardápio à base de peixe na alimentação escolar, e a colocação de novas lixeiras ecológicas e orientações sobre a coleta seleta do lixo, durante os dias da Festa, como fator de educação ambiental.A prefeita Délia Razuk está convidando autoridades e a população douradense a participar das cerimônias de abertura oficial da Festa, na quinta-feira (13), às 18 horas no Parque do Córrego Rego D’Água e, em seguida, às 19 horas, no Parque Antenor Martins. 20 barracas de alimentação no Flórida e oito trailers de Food Trucks no parque do Rego D’Água, além de vendedores ambulantes distribuídos pelos dois parques, reforçam a estrutura de apoio, juntamente com uma agenda cultural que prevê os shows noturnos com Geraldo Espíndola e o Grupo Sampri, as duplas Marcos Cesar & Juliano e Kleber & Kleberson, a banda Dagata e os Aluizios, e ainda os grupos Arte do Batuque, Chama Porã e Postal Sul nos dois parques e torneios esportivos.

Parceiros

A 13ª. Edição da Festa do Peixe conta com parceiros significativos como: Ministério do Exército (através da Brigada Guaicurus), Polícia Militar Ambiental, Corpo de Bombeiros, Unigran, Universidade Federal da Grande Dourados, Agraer (Agência estadual de Desenvolvimento Agrário e de Extensão Rural), APOMS (Associação de Produtores Orgânicos de MS), MS Peixe (Cooperativa de Produtores de Peixe de Dourados), Guarda Mirim de Dourados, Bebidas Conti, Gelo Cristal, Jucatem, Alternativa, FG Eletro, Sanesul, Douramotors Toyota, Mega Pontocom, Anhanguera e Pró-Bike.