São Gabriel do Oeste Homem é preso após entrar na igreja e disparar tiro em idoso "O suspeito foi pego tentando fugir em um veículo prisma"

Arma de calibre 38 apreendida com o acusado Foto: Reprodução/5º BPM

Um homem, de 37 anos, foi preso por porte ilegal de arma de fogo após disparar um tiro dentro de uma igreja de São Gabriel do Oeste na noite da última quarta-feira (04).

De acordo com o Edição MS, os policiais receberam a denúncia de que um disparo de arma de fogo havia sido efetuado em uma igreja, localizada na região central do município. De imediato os militares deslocaram até o endereço e localizou o suspeito tentando fugir no veículo prisma.

O autor foi abordado pelos agentes e durante revista no interior do carro, encontrando um revólver calibre 38 com 3 munições intactas e 2 deflagradas. Uma testemunha, de 27 anos, informou que o autor efetuou dois disparos e acertou a perna de um homem, de 50 anos.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal. O autor recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a arma e as munições.