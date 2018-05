Três Lagoas Mulher suspeita de matar homem ao tentar 'separar' briga se apresenta a polícia "A mulher foi até a caminhonete, pegou uma faca e golpeou o peito da vítima"

Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

A cabeleireira Joice Espíndola de Castro se apresentou à polícia na tarde de ontem, quarta-feira (23). Ela é a principal suspeita de matar a facada o vendedor Camilo de Freitas da Silva, 28 anos, depois de vê-lo brigando com a esposa.

O crime ocorreu no domingo (20) no cruzamento das ruas Josino da Cunha Viana com João Carrato, perto do centro de Três Lagoas – a 338 quilômetros da Capital.

Conforme o jornal JPNews, o delegado que está à frente das investigações Rodrigo Sperancim, da 1º DP (Delegacia de Polícia), disse que estava em contato com advogados da suspeita.

Testemunhas

Entre elas três filhos e a mãe de Joice. também devem prestar depoimento na delegacia. Além disso, a mulher do vendedor, Larissa Laís da Silva, 23 anos, já foi ouvida pela polícia.

Briga

O vendedor brigava com a esposa quando a princípio Joice passava de caminhonete pelo lugar na companhia do filho de 16 anos.

Os dois pararam o veículo e na tentativa de defender a esposa do vendedor acabaram se desentendendo com ele. Em seguida, a mulher foi até a caminhonete, pegou uma faca e golpeou o peito da vítima. Além disso, o menino de 16 anos também teria agredido o vendedor.

Porém, o adolescente chegou a tentar estancar o ferimento, mas Camilo morreu no local. Na sequência a mulher fugiu. O menino foi ouvido e liberado.