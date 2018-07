Fuga Presos cavam buraco em banheiro de cela e fogem por fossa de delegacia em Aquidauana, MS Presos aproveitaram fossa a céu aberto para cavar o túnel. Apenas um foi recapturado.

Segundo o Sinpol, a delegacia estava em condições precárias e enfrentava superlotação Foto: Sinpol/Divulgação

Na madrugada desta segunda-feira (23), 10 presos fugiram da delegacia de polícia de Aquidauana, a 131km de Campo Grande. Todos estavam na mesma cela e aproveitaram que a fossa do banheiro estava a céu aberto, fizeram um buraco até o lado de fora e fugiram por ele. Segundo o presidente do sindicato dos policiais civis de Mato Grosso do Sul (Sinpol), Giancarlo Miranda, há 1 mês foi feita uma denúncia à Secretaria de Justiça do Estado (Sejusp) sobre esse problema: "Agora os presos fugiram justamente por ela" conta. Segundo o presidente do Sinpol, a delegacia tem 2 celas, cada uma com capacidade para 4 presos - porém, em cada uma das celas viviam em média 20 homens. Haviam 41 presos na delegacia quando a fuga aconteceu. Agora, o sindicato vai pedir a interdição da delegacia e a remoção dos detentos: "Os presos ficam na delgacia aguardando vaga em presídios, e o que era para ser resolvido em questão de dias, leva meses e aí acontece a superlotação. Vamos pedir a interdição da delegacia e para que os presos sejam removidos. Lugar de preso é no presídio, não na delegacia", finaliza. A equipe do G1 tentou falar com o delegado responsável pelo 1° DP de Aquidauana, mas ele está em diligência na região em busca dos presos. Segundo a polícia, três foram recapturados. Também foi solicitado retorno à Secretaria de Justiça de Mato Grosso do Sul sobre as denúncias e quais serão as providências com relação à delegacia e aos demais presos, mas até a última atualização dessa reportagem às 17:11h, não houve retorno.