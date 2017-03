Bataguassu PRF apreende carregamento de droga avaliado em R$ 1 milhão

Foto: Tiago Apolinário/Da Hora Bataguassu

Um trio foi preso em flagrante, após serem flagrados transportando um carregamento de Pasta Base de cocaína pela BR-267, em Bataguassu. O caso aconteceu na tarde da última segunda-feira (27).

De acordo com as informações, o trio composto por duas mulheres, sendo uma de 53 e outra de 37 anos, e um jovem de 25 anos que seria o condutor do veículo, Hiunday Santa Fé placas de São Paulo (SP). Eles seguiam pela rodovia, quando foram abordados em frente ao posto de fiscalização da PRF, no quilômetro 18 da rodovia.

Durante a abordagem, teriam apresentado respostas desencontradas, sendo então efetuada uma busca mais minuciosa pelos policiais, onde localizaram um fundo falso, na região da porta malas.

No interior do fundo falso, os policiais localizaram 42 tabletes de pasta-base, droga está segundo os policiais, avaliada em cerca de aproximadamente 1 Milhão de Reais. Aos PRF o condutor disse desconhecer a presença da droga no veículo, e informou que seguia da cidade de Dourados para o estado de São Paulo.

O trio foi preso e encaminhado pelos PRF a Delegacia de Policia Civil de Bataguassu, onde foram autuados em flagrantes pelo Delegado Plantonista, por tráfico de drogas qualificado e também por associação ao tráfico de drogas.