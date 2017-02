Turismo Rally dos Sertões 2017 terá ponto de chegada em Bonito

Marcando os 25 anos do maior evento off-road do País, será realizado entre os dias 16 e 26 de agosto o Rally dos Sertões. O evento terá largada em Goiânia (GO) e chegada em Bonito (MS). Na última semana, os organizadores do evento se reuniram em Bonito-MS para tratar a respeito da estrutura oferecida pela cidade.

O Bonito Convention & Visitors Bureau é uma das entidades que apoiou a captação do evento e ajudará, também, na divulgação de hotéis, restaurantes e atrativos turísticos da região, associados à entidade. Conforme os organizadores, Bonito foi a cidade escolhida para finalizar o percurso por conta do ineditismo, já que será a primeira vez que o evento será finalizado em uma cidade de Mato Grosso do Sul.

“Vemos esse evento como uma grande oportunidade de marketing para o destino. Tão importante quanto a quantidade de pessoas que virão, é muito importante a divulgação de Bonito na mídia nacional e internacional durante o período do evento”, comemora o presidente do Bonito CVB, Rodrigo Coinete.

Conforme o secretário municipal de Turismo de Bonito, Augusto Mariano, a expectativa é que a cidade receba, apenas entre as pessoas que irão participar do evento, entre 1700 e 2000 pessoas. “Isso é muito importante para a nossa cidade, pois trata-se de um evento que será realizado em período de baixa temporada, então isso ajudará a movimentar e a divulgar o destino”, afirma o secretário.

O Rally nunca repetiu o mesmo roteiro durante seus 25 anos de existência. Para auxiliar nessa questão, um grupo técnico de trabalho foi criado, com o objetivo de discutir maneiras de apoio logístico e de infraestrutura para a realização do evento em Mato Grosso do Sul, que contará com o apoio do Governo do Estado.

De acordo com informações da Prefeitura de Bonito, a diretoria de provas do Rally fará um estudo dos percursos de Goiânia a Bonito e, em seguida, divulgará o trajeto, com as cidades participantes.

Com duração de dez dias, o evento conta com competições que envolvem carros, caminhões, motos, quadriciclos e UTVs. Além disso, o Rally é conhecido por levar Ação Social e Ambiental aos locais por onde a prova passa, bem como ajudo a movimentar todos os setores da economia. Outras informações no site do evento: http://www.sertoes.com/

A reunião para as definições do evento também contou com a presença do Secretário de Cultura, Turismo, Empreendedorismo e Inovação, Athayde Nery; do Presidente da Fundação de Turismo, Nelson Cintra; do superintendente de turismo, Matheus Dauzacker, do prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro; do prefeito de Bodoquena, Kazu; da Secretária Municipal de Governo, Terezinha Braga; do Secretário de Administração e Finanças, Celso Polli; do Diretor do Demtrat, Paulo Xavier, entre outras autoridades, além de representantes do COMTUR (Conselho Municipal de Turismo) e do trade turístico de Bonito-MS. (Com informações da SECTEI-MS).