Corumbá Turismo deve promover eventos e participar de feiras para fomentar a atividade

Geógrafa formada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e graduanda em Gestão em Turismo, Maria Marju Azambuja Venturini, chega a Corumbá com propostas inovadoras para a Fundação de Turismo, a fim de fomentar o interesse das pessoas em conhecer a cidade e suas belezas.

Com o olhar voltado aos investidores no município, a responsável da pasta busca parcerias que elevem, ao âmbito nacional, as belezas naturais, a cultura, os costumes e os eventos da capital do pantanal, “o nosso desafio é fazer com que os empresários estejam junto com a fundação e que a gente possa estar unidos e caminhando juntos, esse é o nosso propósito”, afirmou Marju.

A Fundação de Turismo já deu início ao primeiro projeto de 2017 que tem como foco divulgar a cidade de Corumbá, “tanto a Fundação do Estado quanto o Sebrae vão nos apoiar no desenvolvimento dessas ações”, disse a diretora-presidente.

Acreditando em potencializar os pontos positivos da cidade, bem como atrair um maior número de turistas e agradar à população corumbaense, Marju revela que o segundo projeto a ser trabalhado pela instituição será a retomada do Festival Pantanal das Águas, criado na primeira gestão do prefeito Ruiter.

“Retomaremos o Festival Pantanal das Águas, haverá algumas mudanças e ele funcionará com campeonatos de pesca que serão ranqueados, e etapas com início em Corumbá, passando por Porto Morrinho, seguindo até o Passo do Lontra e a grande final será realizada em Corumbá. Ao final da competição terá o Festival Pantanal das Águas que trará shows, o torneio de pesca infantil, campeonato de canoas, entre outras atividades”, revelou.

As feiras de turismo são peças chaves para maior divulgação da cidade para todo o País conforme informações da Fundação de Turismo, “nós estaremos participando dessas feiras a fim de divulgar Corumbá, aproveitaremos para ir atrás de novos eventos, porque a nossa intenção é movimentar o Centro de Convenções com eventos importantes e capacitações com os nossos empresários para que possam receber os turistas”.

Em parceria com o Sebrae, a Fundação promoverá capacitações profissionais aos comerciantes e empresários locais para que a gente possa estar orientando em como atender o turista, o que fazer para melhor atender, como fazer para que ele se sinta em casa. Nós estamos preparando também os atrativos de Corumbá, porque a gente tem um grande potencial e precisamos explorá-los.

Para melhor receber aqueles que chegam à cidade, a Fundação de Turismo realiza a recepção na rodoviária, aeroporto e Posto Lampião Aceso. Este trabalho consiste em disponibilizar material informativo com endereços, telefones úteis, além de sinalizar quais são os atrativos turísticos do município.