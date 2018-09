Evento Maior acervo de cultura indígena do País recebe o nome de Antônio Brand

Convite do evento realizado nesta terça-feira Foto: Divulgação

O projeto Centro de Documentação Indígena, vinculado ao Núcleo de Estudos e Pesquisa das Populações Indígenas (NEPPI), receberá oficialmente o nome do professor Antônio Brand em evento realizado amanhã (4), às 19h, no anfiteatro do bloco B da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). A homenagem acontece com mesa-redonda com a participação do Me. Eliel Benites (UFGD), Dr. Levi Marques Pereira (UFGD), Dr. José Ribamar Bessa Freire (UniRio), com mediação da professora Dra. Adir Casaro Nascimento.

Enquanto o Brasil testemunha a destruição do Museu Nacional do Rio de Janeiro, incendiado na noite do último domingo (2), o Neppi propõe um a reflexão sobre a guarda de acervos tão ricos. “A destruição do Museu Nacional impôs o luto pela perda de importante acervo do patrimônio histórico e cultural, da memória, da documentação e de fontes de pesquisa de diversas áreas do conhecimento. O museu tinha sob sua salvaguarda materiais referentes à História Indígena do Brasil e do Mato Grosso do Sul, especialmente dos guató e dos guarani e kaiowá. Neste momento de comoção, mas também de reflexão, reforçamos o convite para o evento”, destacou a coordenadora do Cedoc, Lenir Gomes Ximenes.

A parceria entre o Cedoc e outros grandes acervos nacionais sempre ocorreu. “Há uma troca de informações muito grande entre as instituições e com o Museu Nacional do Rio isso não era diferente. Muitos pesquisadores nossos iam até lá para ver documentos originais e também recebemos uma demanda grande de pedidos. É uma perda lamentável”, complementou o professor José Francisco Sarmento, pesquisador do Neppi.

O Centro de Documentação Indígena Antonio Brand possui cerca de cinco mil matérias de jornais impressos (regionais e nacionais), além de fotos, mapas, livros, revistas, documentos oficiais, entre outros.

Antonio Brand faleceu em 2012. Era professor da UCDB, foi um dos fundadores do Conselho Indigenista Missionário (CIMI) em Mato Grosso do Sul, no final da década de 1970, e secretário executivo da organização entre os anos 80 e 90. Em 1995, fundou o Núcleo de Estudos e Pesquisas dos Povos Indígenas na Universidade Católica Dom Bosco (NEPPI/UCDB). Era graduado em História pela Unisinos e doutor pela PUC-RS.