Funesp promove aulas especiais do Programa Movimenta Campo Grande no Dia das Mães

O Dia das Mães será celebrado de uma maneira especial em Campo Grande. A partir desta quinta-feira (09), até o dia 23, a Prefeitura Municipal, através da Fundação Municipal de Esporte (Funesp), prepara uma aula especial de Dia das Mães como parte do Programa Movimenta Campo Grande.

O evento tem como objetivo proporcionar às alunas um momento de comemoração com muita energia. As aulas serão ministradas pelos Agentes Sociais de Esporte e Lazer, que atendem às oficinas do MovimentaCG nas sete regiões da Capital.

A ação será realizada no Parque Ayrton Senna, Associação Cohab, Paróquia Santa Rosa, Vila Nasser, Parque Jacques da Luz, Associação Buriti, Associação Coopharádio, Guanandizão, Associação Bethaville, Esplanada Ferroviária, Associação Vila Fernanda, Campo da Associação Conjunto União, Associação Mulheres Paulo Machado, ACIESP, Associação Santa Emilia, Praça Elias Gadia, Praça Noroeste, Campo da Associação do Bonança e Praça do Panamá.

A organização do evento está sob responsabilidade da Diretoria de Desenvolvimento de Esporte e Lazer (DDEL), coordenada pela Gerência de Atividades Sistemáticas (GAS) da Funesp. Atualmente, a Fundação oferece 124 oficinas de Pilates, distribuídas em 19 locais pela cidade, entre núcleos e subnúcleos.

Maicon Mommad, diretor presidente da Fundação, falou sobre a ação. “Queremos proporcionar um momento bem especial no Dia das Mães em que alunos e alunas possam realizar suas aulas descontraindo e conversando sobre a data. Muitos preparam café da manhã ou lanche coletivo. Nesse momento podem socializar e comemorar. Nosso maior público é feminino, muitas mulheres são mães e todos os dias estão presentes em diversas oficinas do MovimentaCG”.

O Movimenta tem como objetivo ampliar o acesso ao esporte e lazer à população, por meio da oferta de atividades físicas e esportivas que contribuam para o desenvolvimento da cultura esportiva e do lazer. Além disso, visa valorizar a cultura local e oferecer atividades que atendam às necessidades das comunidades, promovendo um estilo de vida ativo e contribuindo para o desenvolvimento humano e sustentável.

Confira o cronograma completo das atividades:

Dia 09 de maio

7h: Aula Especial de Dia das Mães na Associação Coopharádio Guanandizão, Associação Mulheres Paulo Machado e Parque Ayrton Senna com Flávia R. e Taiane, Mylena e Taine, Ildiane e Jessika, Cosma e Yvylyn.

8h: Pilates Especial de Dia das Mães na Associação Bethavile com Flávia R. e Taiane.

8h30: Aula Especial de Dia das Mães aquáticas no Parque Ayrton Senna com Christiane e Yvylyn.

15h: Aula Especial de Dia das Mães na ACIESP com Cosma e Yvylyn.

17h30: Aula Especial de Dia das Mães no Parque Ayrton Senna com Cosma e Yvylyn.

18h30: Aula Especial de Dia das Mães na Associação Santa Emília com Mylena e Jara.

Dia 10 de maio

18h: Aulão de Pilates em homenagem às mães na Praça Elias Gadia com Ivania, Rubia, Polyana, Vinicius e Luciano.

Dia 11 de maio

19h: Dia da Família – Ballet no Parque Jacques da Luz com Dalila e Jessika.

Dia 14 de maio

17h30: Pilates Especial de Dia das Mães na Praça Noroeste, Parque Ayrton Senna com Helica e Saulo, Ivania e Yvylyn.

Dia 23 de maio

18h: Circuito Movimenta CG – Região Imbirussu na Praça do Panamá com Rhaylcia e GAS.