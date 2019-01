Campo Grande A mando de presos, trio planejava arrombar cofre de farmácia no centro da Capital Grupo foi preso em flagrante pela PM na madrugada de hoje

A Polícia Militar prendeu na madrugada desta terça-feira, no centro de Campo Grande, trio que planejava arrombar o cofre de uma farmácia localizada no cruzamento da Avenida Mato Grosso com a Rua Rui Barbosa.

Douglas Gabriel, de 19 anos, e Júlio César, de 23 anos, foram presos em flagrante, juntamente com um adolescente de 17 anos que foi apreendido. Eles disseram terem agido a mando de internos do Estabelecimento Penal de Segurança Máxima Jair Ferreira de Carvalho, que fica localizado no Complexo Penitenciário do Jardim Noroeste.

Os três estavam com diversas ferramentas, luvas e todo o aparato necessário para fazer a abertura do cofre. O gerente da farmácia afirmou que no último dia 24, a loja já havia sido alvo de tentativa de furto, no entanto, os criminosos conseguiram fugir na ocasião.

A polícia não descarta que o grupo esteja ligado ao crime organizado e seja responsável por outros crimes ocorridos na Capital. Eles foram encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro e respondem por tentativa de furto qualificado.

Conforme boletim de ocorrência, o gerente acionou a PM e informou que o sistema de segurança havia sido desativado de forma proposital. No local, os militares pediram que ele abrisse a porta da frente e, quando a equipe entrou, flagrou que a janela de vidro do banheiro dos clientes estava destruída e que as grades de proteção de ferro tinham sido arrancadas.

Além disso, os fios do sistema de vigilância tinham sido cortados com um alicate que ainda estava no chão. Esta era uma das várias ferramentas encontradas.

Durante a averiguação, os policiais encontraram duas marretas grandes, um serra policorte grande, uma talhadeira, uma ponteira, uma chave de fenda grande da cor azul, dois pés de cabras, uma extensão, três pares de luva de uso em construção civil, uma corda de poliéster, e mais quinze disco de corte para serra policorte.

Continuando a ação, nos fundos do comércio, especificamente na cozinha, os três autores localizados e presos. Os militares constataram ainda que o portão externo dos fundos estava danificado, em tentativa de arrombamento. Questionados, os três disseram que cometeram a furto a partir de ordens do presídio.