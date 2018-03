Adolecente Ã© investigado pela morte do menino de 10 anos achado no telhado

Nova Andradina Adolecente é investigado pela morte do menino de 10 anos achado no telhado 'A polícia diz haver provas contra o jovem'

Forças se segurança foram acionadas para a realização dos procedimentos necessários e proceder a remoção do corpo Foto: Reprodução/Márcio Rogério/Nova News

Um adolescente, que não teve nome divulgado é investigado pela morte de Vitor Figueiredo Rodrigues, de 10 anos, cujo corpo foi encontrado em cima do telhado de uma casa em Nova Andradina (MS), na manhã de ontem, terça-feira (13). Segundo a polícia, o garoto confessou o envolvimento e também há provas contra ele. Segundo o delegado André Luiz Novelli Lopes, o caso está esclarecido.

O menino foi morto por estrangulamento. Ele desapareceu quando iria fazer um trajeto de cerca de 100 metros entre a casa dele e a da avó, na tarde de domingo (11).

O sumiço foi percebido aproximadamente 5 minutos depois do menino ter saído, após a avó ligar pedindo para que o neto levasse um objeto para ela. Ele foi visto pela última vez no trajeto entre as duas residência, de bermuda e chinelo.

O corpo de Vítor foi encontrado nú em cima do telhado do puxadinho de uma casa que fica a cerca de 30 a 40 metros da onde ele morava. Exame necroscópico irá dizer se houve violência.

Conforme a polícia, a moradora da casa sentiu um cheiro forte na noite de segunda-feira (12) e na manhã desta terça-feira (13) avisou aos policiais.