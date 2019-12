Afogamento de trigÃªmeos no Rio ParanÃ¡; 2 morrem e adolescente segue desaparecida

TRAGÉDIA Afogamento de trigêmeos no Rio Paraná; 2 morrem e adolescente segue desaparecida Os afogamentos correram em um local conhecido como "Prainha do Sol", que fica a cerca de 15 km de Mundo Novo

Por: GRAZIELA REZENDE, DO G1 MS

Vítimas do afogamento Foto: Arquivo pessoal

A Polícia Civil de Mundo Novo, município do interior de Mato Grosso do Sul, instaurou inquérito nesta segunda-feira (2) para apurar a morte de dois adolescentes e um senhor de 47 anos, que tomava banho no Rio Paraná, nesse final de semana, quando houve o afogamento.

Ao G1 a delegada Allana Zarelli, responsável pelas investigações, falou que o caso está sendo tratado como uma tragédia e ela aguarda um período para intimar familiares para depoimento. "Estou me inteirando de todas as informações neste momento e as pela menina ainda continuam. Os corpos já foram encaminhados para o Paraná, de onde eles são, e está ocorrendo o sepultamento por agora", explicou.

Ainda conforme a delegada, o senhor que levava os irmãos e o filho dele também faleceu. "Ele era um amigo da família e estava levando os irmãos e o próprio filho para um passeio. O senhor era de Guaíra e os irmãos de Alto Piquiri, ele conhecia a região. No entanto, essas prainhas que estavam frequentando são instáveis e desaparecem conforme o movimento do rio", comentou.

O CASO

O inquérito é de morte a esclarecer. Os afogamentos, segundo a polícia, ocorreram em um local conhecido como "Prainha do Sol", que fica a cerca de 15 km de Mundo Novo, região sul do estado. Por não se tratar de um balneário, o local não tem salva vidas.

As buscas ocorreram durante o final de semana e foram retomadas pelo Corpo de Bombeiros por volta das 6h (de MS).