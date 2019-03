CAARAPÓ Ao voltar de festa, casal discute e homem atropela e mata namorada Suspeito teria passado três vezes sobre o corpo da companheira

Thiago e Carla, namorados desde 2017 Foto: Reprodução/Facebook

Thiago Belastorre, de 29 anos, foi autuado em flagrante na madrugada desta segunda-feira (11) após atropelar e matar a namorada, Carla Sampaio Tanan, de 36 anos. Segundo testemunhas, o suspeito teria passado pelo menos três vezes sobre o corpo da mulher com sua picape Saveiro. O caso ocorreu em Caarapó.

O crime teria ocorrido na casa da irmã de Thiago, segundo o registro, o suspeito e a namorada foram à uma festa em uma fazenda, próximo ao município de Caarapó. Ao terminar a festa o casal teria iniciado uma discussão, ainda no carro. Após o "bate-boca", ao chegar na casa da irmã, Thiago decidiu retornar à festa, no entanto, Carla teria se irritado, entrado na frente da Saveiro, para que o namorado não retornasse a festa. Com isso, o homem acabou acelerando o veículo e passando sobre a mulher, de frente, de ré e depois novamente de frente.

O suspeito disse ainda, que não teve intenção e que engatou marcha à ré para tentar tirar o carro de cima do corpo. Já testemunhas afirmam que ele deu ré, engatou a primeira marcha e passou sobre o corpo de Carla três vezes.

Após o ocorrido, o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou a mulher já estava morta. A Polícia Militar foi acionada e encontrou Thiago na casa da irmã, bastante embriagado.

A perícia da Polícia Civil descartou a possibilidade de acidente, já que não havia marca de frenagem ou derrapagem, caracterizando arrancada brusca. Thiago está preso na delegacia de Caarapó. O flagrante terminou por volta de 3h da madrugada.



Thiago e a vítima namoravam desde de 2017. Ambos moradores de Dourados. Thiago foi preso pela Polícia Militar, no local do crime, na sequência foi levado à Delegacia de Polícia Civil, acusado pelo crime de feminicídio.