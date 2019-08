FRONTEIRA Apontado como carrasco do PCC, Tio Chico é preso após tentativa de execução Homem é suspeito de cumprir execuções para o "tribunal do crime" em MS

Tio Chico foi preso por policiais civis em esconderijo na Vila Cachoeirinha Foto: Divulgação

Fernando Rosa da Silva, de 27 anos, conhecido como “Tio Chico”, foi preso em Dourados no dia 13-08 e apresentado nessa quinta-feira (15). Ele é suspeito de comandar execuções por meio do chamado “tribunal do crime”, uma espécie de justiça do crime, onde eram executados desafetos do Primeiro Comando Capital em Mato Grosso do Sul.

O suspeito foi preso por policiais da Delegacia Especializada de Repreensão aos Crimes de Fronteira (Defron) e do Setor de Investigações Gerais (SIG), no dia de sua prisão, “Tio Chico” executaria uma jovem de 19 anos, conforme a polícia a jovem estava presa em um cativeiro na Vila Cachoeirinha, ela seria executada sob acusação de ter “rasgado a camisa do PCC”, revelou os investigadores.

Quatro dias após a jovem ser salva pela polícia, “Tio Chico” foi capturado na casa utilizada para cativeiro, na Rua Frei Antônio, na Vila Cachoeirinha. Além dele, a dona da casa e mais dois comparsas foram presos.

Local onde a jovem foi mantida em cativeiro até ser resgatada no dia (09-08). Foto: Divulgação

Na residência haviam tapumes nas paredes, para isolar o som e havia um colchão no chão. Segundo o delegado do caso, Rodolfo Daltro, do SIG, Fernando é suspeito de dois homicídios em Dourados. Ainda conforme o SIG, a sentença da jovem já havia sido ordenada pelo PCC.