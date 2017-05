Três Lagoas Após roubo de caminhão ladrão atropela e mata jovem ciclista "O acusado estava em fuga quando atropelou a vítima de apenas 18 anos"

Depois de atropelar jovem, bandido saiu em alta velocidade com caminhão, mas atolou em estrada de terra. Suspeito conseguiu fugir a pé e não foi encontrado. Foto: Reprodução/JPNews

José Weliton Rocha da Silva (18), morreu após ser atropelado por um caminhão, na noite desta quarta-feira (24). O acidente aconteceu no bairro Santos Dumont, em Três Lagoas, distante 338 km de Campo Grande.

Conforme informa o site JPNews, por volta de 20h45, o jovem andava de bicicleta pela avenida Clodoaldo Garcia, quando foi atropelado por um caminhão no cruzamento da avenida com a Rua 13 de Junho.

O veículo tinha sido furtado horas antes do acidente e o condutor fugiu do local. Populares seguiram o caminhão, sendo que o motorista o atolou em uma rua de terra, desceu do veículo e fugiu a pé pela mata.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), esteve no local para prestar atendimento ao jovem, que estava gravemente ferido, segundo o site a equipe de socorro informou que a vítima havia sofrido traumatismo craniano grave. José foi entubado e levado as pressas ao hospital, mas não resistiu e morreu durante a madrugada desta quinta-feira (25).

Roubo

Segundo a batalhão da polícia militar de Três Lagoas, o caminhão foi roubado minutos antes do atropelamento, em frente a uma empresa localizada no bairro Vila Maria em Três Lagoas.

O funcionário da empresa e motorista do caminhão roubado, contou aos policiais que chegou na empresa que presta serviço para uma multinacional de fabricação de gases industriais e desceu do veículo para abrir o portão e estacionar o veículo no pátio. Nesse momento, um desconhecido se aproximou da vítima e de forma ameaçadora começou a bater no portão e proferir palavras de baixo calão. O bandido exigia que ele abrisse o portão.

Como o bandido não conseguiu entrar na empresa, ele subiu no veículo e saiu em alta velocidade, em direção ao centro, quando atropelou a vítima.